Börse: Börsen setzen Aufwärtstrend fort

Die Börsen konnten heute den Aufwärtstrend der vergangenen Tage fortsetzen. Der DAX kletterte um 0,9 Prozent nach oben auf 12.326 Punkte. An der Spitze der Gewinnerliste stand die Aktie von Continental mit einem Plus von vier Prozent. Auf der IAA Nutzfahrzeuge hatte der Zulieferer eine engere Kooperation mit dem Münchener Konzern Knorr-Bremse bekannt gegeben. Das schafft Phantasie, zumal Knorr-Bremse selbst an die Börse will.

Große Ankündigungen auf der IAA Nutzfahrzeuge

Ohnehin ist die Nutzfahrzeugmesse in diesen Tagen ein Festival der großen Ankündigungen. Die Hersteller wollen zum Beispiel in den kommenden Jahren Milliardensummen in das autonome Fahren investieren. Dazu kamen heute freundliche Analystenkommentare zur gesamten Automobilbranche. Das trieb zum Beispiel auch die Daimler-Aktie um 1,6 Prozent nach oben. Die Wall Street tendiert ebenfalls freundlich. Der Dow Jones und die Nasdaq klettern um jeweils rund 1 Prozent nach oben. Und der Euro verteuert sich auf 1,1745 Dollar.