Börse: Boeing-Zahlen im Fokus

Und beim Quartalsbericht des Airbus-Konkurrenten erwarten die Analysten nichts Gutes. Sie rechnen mit erneuten Einbrüchen bei Umsatz und Gewinn. Denn die Sonderkosten im Rahmen des 737-Max-Debakel gehen bereits in die Milliarden und dürften auch kräftig steigen. Das lastet auf der Bilanz von Boeing.

Boeing entlässt Spitzenmanager

Jetzt wurde auch noch der Chef der Passagiermaschinensparte Kevin McAllister mit sofortiger Wirkung entlassen. Das ist die bislang weitreichendste Personalentscheidung bei Boeing seit Beginn der 737-Max-Krise. Und so könnten Aktien aus der Flugzeugbranche heute in den Fokus rücken an den Börsen.

Brexit-Unsicherheit bremst Börsen

Das Hin und Her um den Brexit hat auch die Anleger an den internationalen Börsen nervös gemacht. Und so sind die Vorgaben für den Start den DAX eher verhalten. An der Wall Street hatte der Dow Jones gestern 0,2 Prozent verloren, der Nikkei-Index in Tokio notiert zur Stunde fast unverändert und der Shanghai-Composite verliert 0,3 Prozent. Der Euro steht bei 1, 11 22 Dollar.