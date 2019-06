Börse: Boeing bremst Dow Jones

10 Punkte waren es weniger auf 26.527. Der Nasdaq-Index immerhin schloss fast ein Prozent im Plus. Die große Hoffnung aber bleibt: nämlich die, dass US-Präsident Trump den Handelskonflikt mit China endlich hinter sich bringt, am besten gleich am Samstag, wenn er auf seinen chinesischen Kollegen Xi trifft. Größte Belastung für den Dow war die Boeing Aktie. Da die US-Luftfahrtaufsicht neue Software-Probleme bei den Maschinen des Typs 737 MAX entdeckt hatte, ging es 3 Prozent abwärts.

Bayer will womöglich Vergleich erreichen

An den deutschen Märkten konnte der DAX am Ende 0,2 Prozent Gewinn verbuchen. Insbesondere Bayer waren kaum zu bremsen mit 9 Prozent Plus. Der Konzern scheint auf Vergleiche mit den Klägern gegen die US-Tochter Monsanto hinzuarbeiten. Und noch zum Euro: der steht bei einem 1,13 65 Dollar.