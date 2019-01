Börse: Beendet Trump Zölle gegen China?

Auch wenn Präsident Trump in diese Pläne angeblich noch gar nicht eingewilligt hat, machte der Dow Jones doch einen Satz nach oben und am Ende blieb zumindest ein halbes Prozent Plus übrig. Der Nasdaq-Index verbuchte ebenfalls rund ein halbes Prozent Gewinn. Der anhaltende Shutdown war damit vorübergehend genauso vergessen, wie die schlechten Zahlen von Morgan Stanley.

US-Banken schwächeln im Schlussquartal 2018

Die Investmentbank bekam - wie einige Konkurrenten auch - im Schlussquartal 2018 die Turbulenzen an den Finanzmärkten zu spüren. Der Kurs knickt am Ende um über 4 Prozent ein. An den deutschen Märkten sah es heute bis zum Schluss recht mau aus. Der DAX ging mit einem Minus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Deutsche Bank war das Schlusslicht mit 4 Prozent weniger. Und zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss unverändert bei Werten knapp unter 1,14 Dollar.