Börse: BASF- und Bayer-Aktien unter Druck

Die BASF-Aktie ist abgestürzt. Kurz nach Handelsstart an den deutschen Börsen verliert sie 5,6 Prozent. Damit ist sie größter DAX-Verlierer. Es sind auch wirklich schlechte Nachrichten, die die Börsianer heute verdauen müssen. Trotz des geplanten Sparprogramms und des im Juni angekündigten Abbaus von weltweit 6.000 Stellen hat der Chemiekonzern seine Jahresziele deutlich gesenkt. Er rechnet nach einem schwachen zweiten Quartal mit weniger Umsatz und einem Ergebniseinbruch von bis zu 30 Prozent beim operativen bereinigten Gewinn. Eigentlich hatte der Konzern zuvor mit einem Ergebnisplus von bis zu 10 Prozent gerechnet.

US-Geschworene machen Druck im Bayer-Glyphosat-Verfahren

Auch die Bayer-Aktie steht unter Druck und verliert 1,5 Prozent. In das Berufungsverfahren im zweiten Glyphosat-Urteil in den USA haben nun Geschworene den Richter aufgefordert, den gegen Bayer verhängten Schadenersatz aufrecht zu halten. Der Richter hatte zuvor angekündigt, den Schadenersatz von 80 Millionen Dollar auf 50 Millionen oder weniger verringern zu wollen.

DAX startet nach schwachen Vorgaben mit Kursverlusten

Der DAX verliert rund 10 Minuten nach Handelsstart 0,8 Prozent auf 12.442 Punkte. An der Börse in Tokio hatte der Nikkei-Index zuvor mit einem winzigen Plus von 0,1 Prozent geschlossen. In Shanghai steht ein kleines Minus von 0,2 Prozent zu Buche und an der Wall Street hatte der Dow Jones gestern 0,4 Prozent verloren. Der Euro notiert mit 1, 12 08 Dollar.