Börse: Aufträge in der deutschen Industrie gestiegen

Der Auftragsbestand in der deutschen Industrie zog im Juni saison- und kalenderbereinigt um 1,4 Prozent zum Vormonat an, teilte das Statistische Bundesamt am Morgen mit. Dabei nahmen die Bestellungen aus dem Inland um 5,2 Prozent zu, während die aus dem Ausland um 0,3 Prozent zurückgegangen sind. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, ist der Auftragsbestand im Moment allerdings noch um 1,3 Prozent niedriger.

DAX startet mit kleine Kursverlusten

Rund 10 Minuten nach Handelsbeginn verliert der DAX 0,1 Prozent auf 12.872 Punkte. Die RWE-Aktie steht nach der Kapitalerhöhung und der Ausgabe von mehr als 61 Millionen neuer Aktien unter Druck und verliert 4,6 Prozent. Schließlich bedeuten neue Aktien auch weniger Gewinn pro Aktie. Weiter stark der Euro mit 1, 19 35 Dollar.