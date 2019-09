11.09.2019, 08:11 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Apple im Fokus an den Börsen

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat Apple gestern Abend seine neuen iPhones vorgestellt. Mit ihnen will das Unternehmen die zuletzt gesunkenen Verkäufe seines wichtigsten Produkts ankurbeln. Die Börsen in New York und Tokio reagierten positiv.