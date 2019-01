Börse: Anleger vorsichtig nach Brexit-Abstimmung

Ob es einen neuen Deal, einen ungeordneten Brexit oder gar einen Exit aus dem Brexit geben wird, ist weiter völlig offen. Und was die Börsianer am allerwenigsten mögen ist Unsicherheit. Im Vorfeld bleiben die Anleger vorsichtig. In Tokio haben sie ein paar Gewinne mitgenommen. Der Nikkei-Index schloss soeben 0,6 Prozent schwächer mit 20.443 Yen. Die chinesischen Börsen zeigen sich fast unverändert. Auch an den europäischen Märkten wird es wohl heute keine großen Sprünge geben.

UBS warnt vor Engagements in Großbritannien

Insgesamt aber dürften die Schwankungen an den Aktienmärkten anhalten und zwar solange bis die Unsicherheit aus dem Markt ist, es also verbindliche Regelungen und Entscheidungen zum Brexit gibt. Das sagen auch die Analysten der schweizer Großbank UBS und raten nach der Ablehnung des Brexit-Deals von Investitionen in Großbritannien ab. Anleger sollten ihr Engagement im Vereinigten Königreich begrenzen, da an den Finanzmärkten wegen der politischen Unsicherheiten die Turbulenzen anhalten können, so die UBS.

Britisches Pfund im Aufwind

An den Devisenmärkten hat das britische Pfund am Morgen seine Gewinne vom Vorabend weitgehend behauptet. Nach der Ablehnung des Brexit-Deals war es gestern auf über 1, 28 Dollar gestiegen. Der Euro notiert etwas schwächer bei 1, 14 Dollar.