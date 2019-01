Börse: Anleger hoffen auf Bewegung im Handelskonflikt

Die Zeitung beruft sich auf informierte Kreise. Demnach soll es aber auch Widerstand in der US-Regierung geben und auch ein Sprecher des Finanzministeriums hat den Bericht schon zurückgewiesen. Die US-Börsen präsentierten sich gestern Abend nach der Meldung trotzdem freundlich. An der Wall Street kam der Dow Jones gestern Abend um 0,7 Prozent voran.

Positive Vorgaben für Europas Handel

Damit konnte der Leitbarometer nach dem Handelsende in Europa noch zahlreiche Punkte einsammeln. Dies könnte für einen freundlichen Handelsstart an den deutschen Börsen sorgen, zudem auch die Stimmung in Asien heute früh positiv ist. Der Nikkei in Tokio stieg um 1,3 Prozent. Kaum Bewegung gibt es an den Devisenmärkten. Der Euro pendelt nach wie vor um die Marke von 1,14 bei aktuell 1,13 88 Dollar.