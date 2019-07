Börse: Angst vor Rezession

An den Börsen geht die Angst vor einer Rezession um. In Kürze beginnt die Berichtssaison für das zweite Quartal. BASF gab schon mal einen Vorgeschmack, das da noch sehr viel Negatives kommen könnte. Wegen der Handelskonflikte wird der Gewinn des Chemieriesen in diesem Jahr um 30 Prozent einbrechen. Diese Nachricht schickte den BASF-Kurs um 3,3 Prozent nach unten. Der DAX verlor 106 Punkte auf 12 436.

Sewing kauft Aktien

Eigentlich kündigte Deutsche Bank-Chef Sewing am Wochenende an, dass er mit seinen Radikalmaßnahmen die Trendwende herbeiführen will. Doch an den Börsen ist man nicht überzeugt. Die Aktie der Deutschen Bank fällt um 4,2 Prozent auf 6, 50 Euro. Das ist ein neues Rekordtief. Sewing will jetzt Aktien kaufen. Damit möchte er demonstrieren, dass er von seinen Plänen überzeugt ist. In New York verliert der Dow Jones 0,3 Prozent. Der Euro kostet 1, 12 10 Dollar.