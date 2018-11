Börse: Aktienmärkte in Asien uneinheitlich

Technologiewerte sind unter Druck.Dahinter steckt eine Umsatz- und Gewinnwarnung von Apple-Zulieferern wie Lumentum, die für die Technologie hinter der Gesichtserkennung des iPhones verantwortlich sind. Das sorgt für fallende Kurse. Die Firma hatte erklärt, wegen der Orderkürzung eines Großkunden ihre Umsatz- und Gewinnziele nicht erreichen zu können. Lumentum-Aktien verloren fast ein Drittel an Wert.

Sorgen um Apple

Nun stellt sich die Frage, wie es mit den Geschäften von Apple weiter geht. Im Gefolge der schwachen Apple-Aktie gerieten schon gestern zahlreiche Papiere aus dem Tech-Sektor unter Druck. Es traf dabei Social-Media-Aktien wie Facebook ebenso wie Microsoft-Titel mit Abschlägen von mehr als 2 Prozent. Insgesamt büßte der Nasdaq-Index 2,8 Prozent ein. Der Dow Jones fiel um 2,3 Prozent zurück. In Japan kappt der Bildschirm-Hersteller Japan Display seine Prognose, die Papiere fallen um rund 7,5 Prozent. Die Aktienmärkte in Asien notieren uneinheitlich. Der Ölpreis gibt einen Großteil seiner gestrigen Gewinne wieder ab. Auch hier zeigt sich die Unruhe an den Märkten. Das Barrel Brent-Öl kostet rund 69,30 Dollar. Der momentan fallende Ölpreis scheint aber nicht zu einer merklichen Erleichterung an den Aktienmärkten zu führen. Und der Euro ist 1,12 44 Dollar wert.