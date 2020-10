Börse: Aktienmärkte auf Erholungskurs

Trumps Corona-Infektion ist natürlich auch an den Weltbörsen das Thema schlechthin. Vor dem Wochenende waren die Kurse deswegen weltweit in den Keller gegangen. Zum Wochenstart stehen nun die Zeichen auf Erholung, nachdem der US-Präsident offenbar vor der Entlassung aus dem Krankenhaus steht. Tokio meldet ein Plus von 1,3 Prozent auf 23.320. Der DAX wird inoffiziell mit 12.794 Punkten berechnet, gut 100 Punkte mehr als beim Handelsschluss am Freitag.

Tag der Industrie

Ein wichtiger Termin ist heute der Tag der Industrie. Interessant wird sein, wie sich die deutschen Unternehmen von den massiven Absatz-, Umsatz- und Gewinneinbrüchen im Frühjahr erholen werden. Die Trends haben in den letzten Wochen nach oben gezeigt, aber es ist auch klar: Das Vorkrisenniveau dürfte so schnell nicht erreicht werden. Das belegen auch die Meldungen von Continental oder BASF, wo tausende Stellen gestrichen werden.

Der Euro kostet 1, 17 30 Dollar.