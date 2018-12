Börse: 2018 – ein verlustreicher Börsenjahrgang

Auch an den Börsen gibt es offenbar das verflixte siebte Jahr. Nach einem fulminanten Start, der den DAX im Januar auf 13 600 Punkte führte, ging es nur noch bergab. Am Ende war der DAX auf 10 559 Punkte gefallen. Sein Jahresminus von 18 Prozent beendete eine sechsjährige Erfolgsstrecke. Die Deutsche Bank fiel um fast 60 Prozent und endete mit Kursen um 7 Euro im börsentechnischen Niemandsland.

Absteiger Commerzbank

Die Commerzbank flog sogar aus dem DAX und war mit einem Verlust von gut 50 Prozent der schwächste Titel im MDAX. Beiden Geldhäusern wird von Analysten vorgeworfen, dass ihre Geschäftsmodelle nicht mehr richtig funktionieren würden. Topaktie war WireCard. Der Bezahltechnikhersteller ersetzte die Cobank und ist mit plus 42 Prozent der beste DAX-Wert. In New York wird an Silvester noch einmal gehandelt. Der Dow Jones schloss 80 Punkte tiefer bei 23 059. Der Euro kostete 1, 14 50 Dollar.