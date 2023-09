Bedingungsloses Grundeinkommen: Wie wäre es finanzierbar?

"Ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.200 Euro im Monat ist finanzierbar" – diesen Schluss zieht der Verein "Mein Grundeinkommen" aus der Studie, die er beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Auftrag gegeben hat. Die Forscher haben Modelle entwickelt und viele Varianten durchgerechnet. In ihrer Studie kommen sie zu diesem Ergebnis. Allerdings kommt direkt das Aber: "Wenn die Gesellschaft bereit ist, deutliche Steuererhöhungen auf eigene Einkommen, Vermögen oder Konsum zu akzeptieren."

Wie viel kostet ein bedingungsloses Grundeinkommen?

Grundannahme der Studie war ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) von 1.200 Euro für jeden Erwachsenen und 600 Euro für jedes Kind. Dieses Geld sollen alle, ohne irgendeine Bedürftigkeitsprüfung bekommen. Insgesamt würde das laut DIW 1.105 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Diese Summe gilt es zu finanzieren. Und erster Baustein ist natürlich: Was kann dafür wegfallen, weil es andere Sozialleistungen ersetzt?

Dazu gehören vor allem das Bürgergeld, der Kinderzuschlag, die Grundsicherung, Wohngeld, Unterhaltszuschüsse, BAföG und das Elterngeld. All das wird nicht mehr gebraucht, weil ein Grundeinkommen von 1.200 Euro pro Monat das abdeckt. Ebenso könnte die Arbeitslosenversicherung abgeschafft werden, da die Summe zumindest einen Teil der Beschäftigten ausreichend absichert. Wer mehr verdient und sich absichern will, müsste das privat versichern. Wenn all diese Leistungen gestrichen werden, verbleiben noch 1.000 Milliarden Euro, die finanziert werden müssen.

Deutlich höhere Steuern notwendig

In einem nächsten Schritt haben die Forscher beim DIW ausgerechnet, wie viel sich über einen Umbau des Steuersystems bezahlen ließe. Die Vorgabe war ein Modell mit einer sogenannten "Flat Tax", also einem einheitlichen Steuersatz für alle, in Höhe von 50 Prozent für jeden verdienten Euro. Auch für Minijobs, Renten oder Kapitaleinkünfte. Das klingt nach viel, aber die Berechnungen des DIW haben ergeben, dass die Mehrheit der Bürger unterm Strich profitieren würde, weil die zu zahlenden Steuern geringer wären als das im Gegenzug ausbezahlte Grundeinkommen.

Wir haben das für zwei beispielhafte Fälle ausgerechnet: