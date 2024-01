Züge fahren ab Samstag wieder - GDL droht mit neuem Streik

Bahnreisende können aufatmen: Der dreitägige Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist vorbei. Am Freitagabend um 18 Uhr ging er zu Ende.

Züge sollen ab Samstag wieder fahren

In den nächsten Stunden gilt im Personenverkehr des bundeseigenen Konzerns aber weiterhin der Notfahrplan. "Die DB bereitet sich darauf vor, ab Betriebsbeginn Samstagfrüh im Personenverkehr wieder das normale Angebot zu fahren und einen reibungslosen Betriebsstart zu ermöglichen", teilte die Deutsche Bahn mit. Allerdings werde der Andrang auf die Züge am Wochenende groß sein, Platz-Reservierungen seien zu empfehlen.

GDL droht mit neuem Streik

Die Lokführergewerkschaft kündigte nun eine Streikpause an. "Nach Abschluss dieser Streikmaßnahmen lassen wir dem Unternehmen ein Stück weit Zeit, um zur Besinnung zu kommen", sagte GDL-Chef Claus Weselsky. "Tun sie das nicht, wird die nächste Arbeitskampfmaßnahme folgen. Sie wird länger sein und sie wird das Unternehmen noch härter treffen."

Eine Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen könne es nur geben, wenn die Bahn sich für die Kernforderung der GDL offen zeige: Die Gewerkschaft will eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn lehnt das bislang ab und hat dafür die Erweiterung bestehender Arbeitszeit-Wahlmodelle angeboten. Wer in diesem Rahmen seine Arbeitszeit reduziert, muss dabei aber finanzielle Einbußen in Kauf nehmen.

Verhandlungen mit Transdev am Montag

Die GDL hatte den Güterverkehr seit Dienstagabend und den Personenverkehr seit Mittwochmorgen bestreikt und weitgehend lahmgelegt. Im Fernverkehr fuhr nur jeder fünfte Zug. Parallel wurde auch die Unternehmensgruppe Transdev bestreikt, die etwa im Nordwesten, in Sachsen und in Bayern Regionalbahnen betreibt. Dieser Streik endete kurzfristig schon am Freitag um 12.00 Uhr.

Die GDL und das Unternehmen haben sich darauf verständigt, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Laut Transdev wollen sich beide Seiten am Montag zusammensetzen. GDL-Chef Weselsky teilte mit, dass Transdev zugesichert habe, "über sämtliche Kernforderungen der aktuellen Tarifrunde ernsthaft zu verhandeln" – also auch über das Thema Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter.