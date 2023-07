Bahn-Schlichter legen Empfehlung im Tarifstreit vor

Im Eiltempo haben die beiden Schlichter ihre Aufgabe erfüllt: Eigentlich hätten die Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr und der CDU Politiker Thomas de Maizière noch bis kommenden Montag Zeit gehabt, einen Spruch zu finden. Doch nun wird er schon heute vorgestellt, um 18.00 Uhr am Verhandlungsort in Potsdam, wie die Bahn ankündigte.

Über den Inhalt wurde noch nichts verraten. Und auch nicht, ob der Spruch gemeinsam mit den Vertretern von Gewerkschaft und Bahn gefunden oder einseitig von ihnen gefällt wurde. Vor allem in puncto Lohnplus und Laufzeit lagen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und der Konzern ja zuletzt noch weit auseinander.

Klarheit für Reisende erst Ende August

Die Schlichtung hatte am 17. Juli begonnen. Ein Ergebnis in der Schlichtung bedeutet aber nicht, dass damit der Konflikt beendet ist. Der Spruch muss noch von den Gremien angenommen werden. Bei der Gewerkschaft soll der Bundesvorstand entscheiden, ob er den Mitgliedern diesen Spruch zur Annahme empfiehlt. In einer Urabstimmung haben die dann das Wort.

Das Ergebnis soll am 28. August verkündet werden. Erst dann wissen Reisende, ob die Gewerkschaft die Streikwesten einpackt. Die Bahn dürfte angesichts der vielen Baustellen im Konzern am Ende des Tarifkonfliktes großes Interesse haben – auch wenn er das finanziell angeschlagenen Unternehmen zusätzlich belastet.

Tarifkonflikt um Mindestbetrag und Laufzeit

Vor dem Beginn des Schlichtungsverfahrens Mitte Juni waren mehrmonatige Tarifverhandlungen gescheitert. Als Vermittlerin hatte die EVG daraufhin Heide Pfarr berufen, die Bahn Thomas de Maizière.

Im Kern dreht sich der monatelange und mit massiven Warnstreiks verbundene Tarifstreit zuletzt vor allem um zwei Punkte - die Höhe des Mindestbetrages, um den alle Löhne steigen sollen, und die Laufzeit eines Tarifvertrages. Die EVG hatte ursprünglich zwölf Prozent mehr Lohn gefordert, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Der zuletzt bekannt gewordene Vorschlag der Bahn sah hingegen unter anderem eine stufenweise Erhöhung von insgesamt zwölf Prozent für die unteren, zehn Prozent für die mittleren und acht Prozent für die oberen Einkommensgruppen vor. Uneinigkeit gab es vor allem um die Laufzeit: Die Bahn wollte gegenber den von der EVG angestrebten 12 Monaten eine Laufzeit von 27 Monaten durchsetzen.

Mit Informationen von dpa und Reuters