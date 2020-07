B5 Börse: US-China-Konflikt bremst DAX

Berichten zufolge haben die USA China aufgefordert, sein Konsulat in der texanischen Stadt Houston zu schließen. Die Diplomaten sollen in nur 72 Stunden das Land verlassen. Politische Spannungen bremsen fast immer auch die Kurse an den Börsen. Und so stehen jetzt die Aktien von konjunktursensiblen und auf Exporte ausgerichteten Unternehmen unter Druck. Dazu zählen die Autowerte VW, Daimler und BMW mit Verlusten von jeweils rund 1,5 Prozent.

DAX so stark wie vor der Corona-Krise

Insgesamt büßt der DAX 0,3 Prozent ein auf 13.130 Punkte. Aber das ist eigentlich nicht der Rede wert, wenn man sich anschaut, auf welchem Level das deutsche Börsenbarometer schon wieder notiert. Gestern hatte es noch mal einen kräftigen Schub gegeben nach der Einigung der EU auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte. Da war der DAX bis auf 13 313 Punkte geklettert. Das ist eindeutig schon wieder Vor-Krisen-Niveau. Noch kurz zum Euro: der steht bei 1,15 45 Dollar.