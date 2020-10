19.10.2020, 23:08 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

B5 Börse: US-Börsen landen deutlich im Minus

Keine guten Vorgaben für den DAX. Nach Börsenschluss in Deutschland sind die Aktienmärkte in New York weiter abgerutscht. Es schwinden die Hoffnungen, dass sich Republikaner und Demokraten auf ein zusätzliches Corona-Konjunkturpaket einigen können.