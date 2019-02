B5 Börse: Nikkei schließt leicht im Plus

An den Aktienmärkten in Asien fehlen auch heute wichtige Marktteilnehmer wegen des chinesischen Neujahrsfestes. In Japan aber wurde gehandelt. Die Stimmung unter den Anlegern war in Erwartung positiver Signale aus den USA recht gut. Sie warten auf die Rede von US-Präsident Trump zur Lage der Nation und erhoffen sich Aufschlüsse über die Handelsgespräche zwischen den USA und China, sagten Analysten. Der Nikkei in Tokio schloss 0,1 Prozent im Plus bei 20.874.

Kosmetikhersteller profitieren von Asien

Zu den größten Gewinnern am japanischen Aktienmarkt gehörten die Papiere des Kosmetikkonzern Shiseido mit einem Plus von rund 7 Prozent. Zuvor hatte der Konkurrent Estee Lauder von guten Geschäften in China berichtet. China ist auch für Shiseido ein großer Markt. An der Wall Street in New York schloss der Dow Jones gestern 0,7 Prozent höher. Und der Euro ist knapp 1,14 Dollar wert.