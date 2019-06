B5 Börse: Erleichterung bei der Deutschen Bank

Die US-Tochter der Bank hat auch den zweiten Teil des Stresstests der US-Notenbank bestanden. Allerdings dürfte das Plus zum Auftakt für die Investoren nur ein schwacher Trost sein, der Kurs ist nach wie vor in der Nähe seines Allzeittiefs. Aktuell kostet eine Aktie rund 6,80 Euro. Anfang des Monats erreichte der Wert sein Allzeittief mit 5,8 Euro. Auf der anderen Seite verbilligen sich im DAX die Anteile von Merck nach einem negativen Analystenkommentar um 1,5 Prozent.

Anleger bleiben vorsichtig

Die Vorgaben für den heutigen Börsentag sind eher trübe. An der Walls Street schloss der Dow Jones gestern Abend nahezu unverändert und in Tokio beendete der Nikkei heute früh den Handel mit einem kleinen Minus von 0,3 Prozent. Die Anleger warten mit großer Spannung auf das morgige Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Rande des G-20 Gipfels. Der Euro tritt auf der Stelle bei 1,13 65 Dollar.