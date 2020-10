B5 Börse: Dow schließt im Plus - DAX leicht im Minus

Die Anleger in New York machten auf Optimismus. Sie setzen laut Händlern darauf, dass sich die zerstrittenen US-Parteien doch noch auf ein weiteres Konjunkturpaket einigen können. Auch neue Daten vom Arbeitsmarkt sind besser ausgefallen als erwartet. So kam der Dow Jones am Schluss ein halbes Prozent voran. Der Nasdaq blieb 0,2 Prozent höher stehen.

DAX gibt vier Tage in Folge nach

Der Deutsche Aktienindex ging dagegen noch einige Punkte niedriger aus dem Handel - bei 12.543 Punkten. Es war allerdings bereits der vierte Tag mit Verlusten in Folge.

Bericht: Adidas will Reebok verkaufen

Gegen den Trend kletterten die Anteile von Adidas um knapp drei Prozent. Der fränkische Sportartikelkonzern will sich nach Informationen des "Manager Magazins" von der verlustreichen amerikanischen Tochter Reebok trennen.

Der Euro ist schwächer am Abend bei 1,1820 Dollar.