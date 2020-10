B5 Börse: DAX springt zum Start über 13.000 Punkte

Der DAX legt in den ersten Minuten ein knappes Prozent zu und überspringt damit wieder die Marke von 13.000 Punkten. Damit hält auch der Aufwärtstrend vom Freitag an, als das deutsche Börsenbarometer mit einem Plus von 1,6 Prozent aus dem Handel gegangen war. Auch bei den Werten aus der zweiten Reihe läuft es zumindest nicht schlecht, M-DAX und TecDAX kommen beide ein halbes Prozent voran. Bei den Einzelwerten gibt es noch keine allzu großen Ausschläge.

Siemens Healthineers profitiert von Philips-Zahlen

Linde und Deutsche Bank sind aktuell die Spitzenreiter - beide rund eineinhalb Prozent mehr auf dem Kurszettel. Im M-DAX richten sich die Blicke auf Siemens Healthineers, denn der Rivale Philips hat seine Quartalsbilanz vorgelegt und dabei recht gut abgeschnitten. Das Unternehmen profitierte von einer großen Nachfrage nach Monitoring- und Beatmungsgeräten in der Corona-Pandemie. Bei Siemens Healthineers geht es nun ebenfalls aufwärts mit dem Kurs um rund ein Prozent. Schauen wir noch zum Euro: der steht aktuell bei 1,17 Dollar.