B5 Börse: DAX mit versöhnlichem Wochenausklang

Die in den vergangenen Tagen immer dramatischeren Zahlen zu den Corona-Infektionen schüren die Sorgen vor einem erneuten flächendeckenden Lockdown. Auch die Hoffnung auf ein weiteres Corona-Hilfspaket in den USA hat sich nicht erfüllt. Bis Handelsschluss in New York konnten sich die Parteien in Washington nicht einigen.

Aktien von MTU und Daimler gesucht

Der Deutsche Aktienindex profitierte von erfreulichen Meldungen von Unternehmen. Daimler traut sich für dieses Jahr nun wieder etwas mehr zu, nachdem das dritte Quartal ganz ordentlich gelaufen ist. Die Anteile von Daimler kletterten um 1 Prozent. Die Aktien des Münchner Flugzeugzulieferers MTU kamen fast 7 Prozent voran, nachdem Airbus seinen Zulieferern mehr Geschäft in Aussicht gestellt hatte.

DAX verliert im Wochenvergleich 2 Prozent

So landete der DAX 0,8 Prozent im Plus bei 12.646 Punkten. Auf die Woche gesehen bleibt aber ein Minus von 2 Prozent. In New York gab der Dow Jones leicht nach. Der Nasdaq konnte knapp ein halbes Prozent zulegen. Der Euro notiert am Abend bei 1,1860 Dollar.