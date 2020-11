B5 Börse: DAX mit kräftiger Erholung

Händlern zufolge dürfte es den Anlegern relativ egal sein, wer neuer US-Präsident wird – ob Biden oder Trump. Beide hätten für die Finanzmärkte Vor- und Nachteile. Wichtig sei, dass die Entscheidung eindeutig ist und es keine Hängepartie gibt.

Der nun in Kraft getretene Teil-Lockdown in Deutschland scheint bei den Börsianern heute keine Rolle zu spielen. Der DAX kommt knapp 2 Prozent voran, auf 11.763 Punkte. Fast alle DAX-Titel legen zu. Am stärksten geht es mit den Aktien der Deutschen Bank, von Daimler und HeidelbergCement nach oben. Sie klettern um 3 bis 4 Prozent.

Siemens Healthineers will auf Wachstumspfad zurück

Siemens Healthineers hofft auf bessere Zeiten. Die Medizintechnik-Tochter von Siemens muss den Turbulenzen in Krankenhäusern und Laboren in der Corona-Pandemie derzeit Tribut zollen. Der Gewinn ist im abgelaufenen Geschäftsjahr um 10 Prozent zurückgegangen. Die Aktien von Siemens Healthineers halten sich leicht im Plus. Wenig verändert ist der Euro bei 1,1645 Dollar.