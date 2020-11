B5 Börse: DAX-Anleger feiern US-Wahlausgang

Mit Joe Biden als neuer US-Präsident dürfte die Wirtschaftspolitik der USA wieder ein Stück weit berechenbarer und verlässlicher werden, so heißt es an den Börsen. Man erwartet, dass er in der Handelspolitik auf mehr Dialog setzen wird und es unter ihm Strafzölle gegen europäische Autohersteller nicht geben wird. Zudem hoffen die Börsianer auf fiskalpolitische Maßnahmen wie das staatliche Konjunkturpaket, das mit dem Wahlausgang in den USA nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte. Das alles gibt den Kursen Auftrieb.

DAX setzt Rally fort

Nach der starken Vorwoche steigt der DAX weiter kräftig und gewinnt rund 10 Minuten nach Handelsstart 1,6 Prozent auf 12.682 Punkte. Autoaktien sind gefragt, aber auch das Papier von Infineon gehört mit plus 2,3 Prozent zu den Favoriten im DAX. Der bayerische Chiphersteller hat im vierten Geschäftsquartal von einer Erholung im Autogeschäft profitiert und ist in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Der Konzernüberschuss lag bei 109 Millionen Euro, nach minus 128 Millionen Euro im Vorquartal. Der Euro steht bei 1, 18 90 Dollar.