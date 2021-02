Wie Textautomatisierung BR Sport unterstützt

Im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer sieht Informationsdirektor Thomas Hinrichs viel Potenzial in KI und Automatisierung, denn sie treiben die nächste Welle der Digitalisierung: "Für unseren Informations- und Bildungsauftrag im BR sind diese Technologien aus zwei Gründen sehr wichtig. Wir brauchen diese neue Kompetenz im BR, um den Einsatz von KI in der Gesellschaft auch in unserer Berichterstattung kritisch hinterfragen zu können. Gleichzeitig kommen die Vorteile von KI und Automatisierung unserem Publikum zugute, indem wir die Technologien transparent und verantwortungsvoll im Programm nutzen. Hier helfen uns die KI-Expertise im AI + Automation Lab und der Schulterschluss mit der Forschung sehr."