Abgesenkte Mehrwertsteuer für Gastronomie läuft aus

Restaurant-Besucher müssen sich darauf einstellen, dass ab Januar wieder der volle Mehrwertsteuersatz fällig wird. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen im Zuge der abschließenden Haushaltsverhandlungen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur verständigt. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet.

Aus Koalitionskreisen heißt es, man sehe keinen finanziellen Spielraum, um den verringerten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie beizubehalten. Deshalb dürften in Gaststätten ab Januar wieder 19 statt sieben Prozent Mehrwertsteuer fällig werden.

Steuersenkung wegen Corona und Energiekrise

Essen zum Mitnehmen, im Supermarkt oder bei der Lieferung wird mit sieben Prozent besteuert. Um die Gastronomie während der Corona-Krise zu entlasten, war der Steuerersatz auch für Speisen in Restaurants und Cafés vorübergehend von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden.

Die Regelung wurde wegen der Energiekrise mehrmals verlängert, zuletzt bis Ende 2023. Die Branche hatte zuletzt vehement dafür geworben, die Steuersenkung nicht auslaufen zu lassen. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA hatte erklärt, das Ende der Steuersenkung könne auch das Ende vieler Betriebe bedeuten.

3,4 Milliarden Euro mehr Geld für den Staat

Nach dem Karlsruher Urteil zum Klimafonds wird nun an vielen Stellen neu gerechnet. Die FDP, die am Montag noch eine Verlängerung bis Ende 2024 gefordert hatte, habe "selbst den Stecker gezogen", brachte die "Bild"-Zeitung in Erfahrung.

Das Finanzministerium hatte im September das Volumen der Umsatzsteuerreduzierung auf 3,4 Milliarden Euro beziffert.

Mit Informationen von dpa und Reuters