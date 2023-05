TSV 1860 München: Gänsehautmomente im Giesinger Stadion

15 Minuten sind rum im Grünwalderstadion. Da jubeln die Fans zum ersten Mal. Stefan Lex trifft zum 1:0. Ein besonderes Tor, denn es ist sein Abschiedsgeschenk. Nach 183 Spielen für den TSV 1860 München beendet der langjährige Löwen-Kapitän seine Karriere. Schöner hätte es sich der 33-Jährige nicht wünschen können. Am endete siegten die Münchner gegen Waldhof Mannheim mit 3:1.

Willsch-Tochter wechselt ihren Papa ein

Und dann der Moment, der alle rührt: In der 87. Minute kommt Marius Willsch für Lex. Nicht Trainer Maurizio Jacobacci, sondern Willschs Frau und seine Tochter beordern den 32-Jährige zu seinen letzten Minuten im Löwen-Dress an die Seitenlinie. Für den Bayern ein "brutal schöner Moment. Daran erinnere ich mich mein Leben lang".

"Das ist schon heftig, muss ich sagen", gesteht der 32-Jährige sichtlich berührt im Interview mit "MagentaSport" nach dem Spiel vor der noch immer jubelnden Fankurve. "Ich genieße jetzt den Moment mit der Familie. Für die restlichen Minuten trägt er die Kapitänsbinde. "Jetzt im Moment ist es schwer in Worte zu fassen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann nur danke sagen für so einen Abschied, den mir der Verein ermöglicht hat. Das ist glaube ich keine Selbstverständlichkeit", so Willsch.