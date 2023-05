FC Ingolstadt: Dreierpack im letzten Saison-Auswärtsspiel

Drei Möglichkeiten, drei Tore: Innerhalb von neun Minuten spielten die Ingolstädter die Hausherren K. o. und belohnten sich mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Erzgebirge Aue. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner präsentierte sich gnadenlos effektiv und klettert in der Drittliga-Tabelle auf den 11. Platz.

Dreierpack innerhalb von neun Minuten

In den ersten 20 Minuten passierte relativ wenig, beide Mannschaften agierten mit angezogener Handbremse. Dann ging es bei den Gästen aus Ingolstadt Schlag auf Schlag: Patrick Schmidt nutzte die erste große Chance zum 1:0 (23.), nur 83 Sekunden später erhöhte Tobias Bech mit einem sehenswerten Volleyschuss zum 2:0. Nach weiteren sieben Minuten stand es 3:0, weil der Däne Bech mit einem Flachschuss aus 16 Metern nachlegte.

14. Drittliga-Sieg dieser Saison perfekt

Die erste gute Möglichkeit der zweiten Hälfte gehörte wieder dem FCI, aber dieses Mal scheiterte Schmidt am linken Pfosten (49.). Danach nahm die Köllner-Elf Tempo raus, die Sachsen wurden etwas mutiger, taten sich aber weiter schwer zu Abschlüssen zu kommen.

So blieb es beim 3:0-Auswärtssieg für die Schanzer, die nach zwei Ligasiegen in Folge allmählich positiv Richtung Landespokal-Finale in Illertissen am 3. Juni schauen können. BR24Sport zeigt das Spiel im Livestream.