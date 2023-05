FC Ingolstadt: Wildert Köllner bald bei den Münchner Löwen?

Die Pflicht ist erledigt. Michael Köllner sollte mit dem FC Ingolstadt den Klassenerhalt sichern. Mit drei Siegen aus sechs Spielen ist ihm das nach dem 2:0-Sieg über den MSV Duisburg gelungen. Köllner kann nun schon einmal etwas vorausblicken, auf die kommende Saison. Doch eine Auge schielt dabei offenbar München. Genau gesagt nach Giesing, dort wo sein ehemaliger Arbeitgeber beheimatet ist.

Köllner: "Wenn 1860 mit einem Spieler nicht klarkommt..."

Konkret geht es zum zwei Spieler, die für den FC Ingolstadt und dessen neuen Trainer interessant sein könnten. Yannick Deichmann und Marius Wörl. Deichmann (28) war in dieser Saison unumstrittener Stammspieler beim TSV 1860, Wörl (19) war eigentlich auf dem besten Weg, ein solcher bei den Münchnern zu werden. Bei den vergangenen zehn Spielen stand er über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Zuletzt bildete das Duo Wörl/Deichmann die Mittelfeldzentrale bei den Münchnern. Doch bei beiden Spielern läuft im Sommer der Vertrag aus - und eine Einigung ist bislang noch nicht in Sicht.

Nun deutet Köllner an, dass er die Situation der beiden Spieler durchaus verfolgt. "Wenn 1860 mit einem Spieler nicht klarkommt und der ist für uns interessant, dann würden wir uns sicherlich darüber unterhalten", sagte Köllner bei Magenta Sport auf eine Frage nach diesen beiden Spielern, doch versicherte: "Das liegt nicht an mir. Ich will Sechzig nicht schaden. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich hatte eine tolle Zeit bei Sechzig", sagt der Ex-Löwen-Trainer

Mittelfeld-Duo unzufrieden beim TSV 1860?

Köllner erklärte weiter vielsagend: "Wer hat die Hand auf dem Spieler? Das ist immer der Verein, bei dem Spieler aktuell spielt. Wann wechselt ein Spieler? Wenn er unzufrieden ist. Oder die Perspektive nicht aufgezeigt wird oder er am Ende unzufrieden ist, was gelaufen ist. Von dem her sind wir in der Rolle, wo wir sagen können: Wenn sich was ergibt."

Köllners Nachfolger an der Grünwalder Straße Maurizio Jacobacci will allerdings verhindern, dass sich für den FCI "etwas ergibt". Der Schweizer gibt sich optimistisch - zumindest was einen Verbleib von Wörl angeht: "Wörl weiß ganz genau, dass wir mit ihm weiter arbeiten wollen. Und Günther Gorenzel hat alles daran gesetzt, um ihn hier zu behalten und ich glaube, dass wir – das ist mein Gefühl – dass wir den Wörl nächstes Jahr noch hier haben könnten."

Für den TSV 1860 wäre der ablösefreie Abgang dieser beiden zentralen Mittelfeldspieler äußerst schmerzhaft. Gerade Wörl hatte zuletzt gezeigt, dass er eine wichtiger Mann für den TSV 1860 München werden kann. Mit seinen 19 Jahren hat er noch viel Potenzial, sich zu entwickeln. Es wäre ein weiterer herber Verlust für die Aufstiegspläne in der kommenden Saison, nachdem schon Stürmer Marcel Bär seinen Abschied verkündet hat.