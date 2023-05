3. Liga: 1860 schlägt Mannheim und verabschiedet acht Spieler

Der TSV 1860 München schlug im letzten Saison-Heimspiel im Grünwalder Stadion die Gäste vom SV Waldhof Mannheim mit 3:1. Die Tore für die Hausherren erzielten Stefan Lex, Fynn Lakenmacher und Jesper Verlaat. Der Spielstand gab es am Ende her, dass die Münchner allen Spielern, die den Verein verlassen, einen würdigen Abschied bereiten konnten.

Frühe Führung durch Lex

Beide Teams begannen von Anfang an mit direktem Zug zum Tor. Die erste große Chance erspielten sich die Gäste in der 12. Minute, als Mannheims Kapitän Marcel Seegert an den Querbalken köpfte. Vier Minuten später fiel das 1:0 für die Hausherren durch Kapitän Stefan Lex, der den Ball vom linken Fünfereck über SV-Keeper Lucien Hawryluk hob.

Die Löwen machten motiviert weiter, scheiterten gleich zwei Mal am Aluminium, bevor in der 37. Minute Fynn Lakenmacher auf 2:0 erhöhte. Damit nicht genug: Kurz vor der Pause nutzte der Niederländer Jesper Verlaat (42.) einen Abstauber zum verdienten 3:0.

Versöhnlicher Abschluss im Grünwalder Stadion

Mannheim war nach dem Seitenwechsel äußerst darum bemüht, die Partie noch zu drehen, zeigte sich aber nicht sonderlich effektiv im Abschluss. Erst ein verwandelter Handelfmeter von Bentley Bahn (84.) sorgte für den Mannheimer Ehrentreffer.

Mit diesem souveränen Auftritt gelang den Löwen ein versöhnlicher Saisonabschluss vor den heimischen Fans. Am letzten Spieltag reisen die Sechziger mit bislang 56 Punkten auf dem Konto zum FSV Zwickau.