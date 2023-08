Wingfoilen: Neuer Trend auf dem Wasser

Die 14-jährige Alisa steht auf einem Board im Brombachsee. Denn in ihren Ferien lässt sie sich von Surflehrerin Katja Trinkel das Wingfoilen zeigen. Am sogenannten Null-Griff hält sie den Wing, also den knallroten Flügel, in der einen Hand und greift mit der anderen in eine der übrigen Schlaufen. Denn im Gegensatz zum Windsurfen ist das Segel nicht mit einem Mast am Brett verankert. Um Fahrt aufzunehmen, muss Alisa den Wing mit beiden Händen in den Wind halten.

Gespür für den Wind

Vor dem Start auf dem Wasser muss Alisa erstmal lernen, wie sie mit dem Board und Wing wenden kann. Denn nur so kann Alisa auch wieder zurück ans Ufer kommen. Ein Gespür für den Wind ist natürlich wichtig. "Wer schon Segelkenntnisse hat oder Windsurfen oder Kiten kann, wird sehr schnell mit dem Wingfoil zurechtkommen", sagt Erwin Gruber von der Surfschule Brombachsee. Aber auch ohne Vorkenntnisse schaffen es die meisten nach wenigen Stunden auf dem Wasser auf und ab zu fahren. Schwieriger wird es erst, wenn man mit dem Board übers Wasser fliegen will.

Tragflügel unterm Board

Die Besonderheit beim Wingen besteht in dem sogenannten Hydro-Foil, also einem Tragflügel unter dem Board. Er bewirkt, dass man durch entsprechenden Wind und Druck aufs Board abheben und über dem Wasser schweben kann. Dafür braucht man aber mehr Übung. Erwin Gruber von der Surfschule Brombachsee empfiehlt, sich erstmal ranzutasten. "Auf einem großen Windsurf-Board kann man zunächst anfangen und die richtige Handhabung des Wings üben. Danach steigt man auf das kleinere Wingfoil-Board um und lernt abzuheben." Der erfahrene Surfer unterrichtet gerne einzeln oder in kleinen Gruppen, weil die Vorkenntnisse oft sehr unterschiedlich sind. Doch meistens klappt es mit den Grundlagen schon nach zwei, drei Stunden.