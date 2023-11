Wieder eine Stolpersaison beim FC Bayern: Was sind die Gründe?

Der FC Bayern befand sich bereits in Schockstarre, da war das Pokal-Aus gegen Saarbrücken noch gar nicht absehbar: Als Mathjis de Ligt Mitte der ersten Hälfte verletzt vom Platz muss, vergräbt Thomas Tuchel verzweifelt sein Gesicht in den Händen. Wie sich später herausstellt ist es bei de Ligt wieder dasselbe Knie, wieder dieselbe Kapsel, die ihn schon vor der Länderspielpause zum Zuschauen gezwungen hat.

Damit ist klar: Wie so viele andere - unter anderem der gesperrte Kimmich - wird auch de Ligt beim Topspiel gegen den BVB fehlen. Mit dabei ist beim deutschen Clásico dagegen eine Riesenportion Frust. Der erste Titel der Saison ist nach dem überraschenden Pokalaus beim 1. FC Saarbrücken flöten. Thomas Müller entschuldigte sich sogar bei den mitgereisten Fans: "Wenn der FC Bayern bei Saarbrücken verliert, dann haben wir mit Sicherheit auch einiges falsch gemacht", so der Weltmeister von 2014.

Der 8:0-Gala gegen Darmstadt in der Liga folgt das Aus im Pokal gegen einen Drittligisten und ein Spiel auf der personell letzten Rille gegen den Dortmunder Dauerrivalen.

Unsere Frage der Woche:

Warum schon wieder so eine Stolpersaison beim FC Bayern? Sind sie auf den Schlüsselpositionen nicht breit genug aufgestellt? Oder hat die sportliche Krise andere Gründe?

