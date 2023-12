Vertragsverlängerung beim FC Bayern? Leroy Sané lässt sich Zeit

Leroy Sané spielt die stärkste Hinrunde seit seinem Wechsel von Manchester City zum FC Bayern im Sommer 2020. Neun Tore und acht Vorlagen hat der dribbelstarke Linksfuß bereits auf seinem Konto. Logisch, dass sich die Fans des Rekordmeisters fragen, ob der 27-Jährige seine Zukunft auch weiterhin in München sieht. Sein Vertrag läuft im Sommer 2025 aus.

FC Bayern will "Worst Case" verhindern

Eigentlich noch lange hin, doch im Fußballgeschäft gilt eine andere Zeitrechnung. Im kommenden Sommer - nach der Heim-EM 2024 in Deutschland - geht Sané in sein letztes Vertragsjahr und würde an dessen Ende ablösefrei den Klub wechseln können. Ein Szenario, das es für die Bayern-Verantwortlichen unbedingt zu vermeiden gilt.

Sané selbst hat alle Trümpfe in der eigenen Hand - und ist entsprechend entspannt. "Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht", sagte der Nationalspieler im SportBild-Interview auf die Frage, ob er bis zum Beginn der Fußball-EM am 14. Juni 2024 Klarheit über seine Situation wünscht: "Wir werden ab irgendeinem Zeitpunkt zusammensitzen und eine Entscheidung treffen."

Bayern-Star "schaut auf den Platz - nicht in die Büros"

Dieser Zeitpunkt sei jedoch noch nicht gekommen. "Ich schaue aktuell eher darauf, was auf dem Platz passiert – und nicht in den Büros." Sané gab sich dennoch nicht blauäugig, er ist sich der Bedeutung eines neuen Arbeitspapiers beim FC Bayern bewusst: "Natürlich kommen keine drei, vier großen Verträge mehr in meiner Karriere. Ich habe mir aber noch nicht wirklich Gedanken gemacht."

Sané verspricht: "Spreche zuerst mit Bayern"

Sané bestätigte öffentlich, dass sich der Verein bereits nach einer Vertragsverlängerung über 2025 hinaus erkundigt hat. "Ich spiele seit 2020 hier, fühle mich grundsätzlich wohl und schätze es sehr, dass der Verein Signale gesendet hat, mit mir verlängern zu wollen. Das gibt mir ein gutes Gefühl und freut mich." Eins wollte Sané in diesem Zusammenhang klarstellen: "Selbstverständlich werde ich dann zuerst mit dem FC Bayern sprechen."