FCB-Frauen: Gwinns Traumtor sichert Sieg gegen Leverkusen

Die Fußballerinnen des FC Bayern bleiben in dieser Saison weiter ungeschlagen in der Frauen Bundesliga. Der 3:0-Heimsieg war der siebte Sieg im neunten Spiel durch den sich das Team von Trainer Alexander Straus die Tabellenführung vom VfL Wolfsburg zurückeroberte. Giulia Gwinn und Jovana Damnjanovic trafen in der zweiten Halbzeit sehenswert und stellten die Weichen auf Sieg.

Eriksson besorgt die frühe Führung

Die Münchnerinnen erwischten einen Traumstart und gingen schon nach sechs Minuten in Führung. Magdalena Eriksson köpfte eine Flanke von Klara Bühl wuchtig in die Maschen. Es war bereits der dritte Treffer in dieser Saison für die Innenverteidigerin. Eine Viertelstunde später setzte Jovana Damnjanovic ihren Kopfstoß nach einer Ecke knapp neben das Leverkusener Tor (20.). Fast im Gegenzug hatten dann auch die Gästinnen ihre erste Gelegenheit, Nikola Karczewska zielte ebenfalls per Kopf aber zu hoch (22.).

Traumhafter Doppelschlag durch Gwinn und Damnjanovic

So schläfrig der erste Durchgang geendet hatte, so explosiv begannen die zweiten 45 Minuten. In der 52. Minute trat Giulia Gwinn zum Freistoß an un verwandelte diesen Traumhaft in den rechten oberen Torwinkel. Mit dem 2:0 war die Offensiv-Schatulle geöffnet und der amtierende deutsche Meister ließ auch noch das dritte Tor folgen. Zunächst scheiterten Stanway und Damnjanovic noch. Nach sehenswertem Steckpass von Gergia Stanway überlupfte Damnjanovic die Leverkusener Torhüterin (58.) zum 3:0. Das nächste Traumtor. Der anschließende Dreifachwechsel von Trainer Alexander Straus nahm das Tempo aus der Partie. Am Ende gewann die Heimmannschaft auch in der Höhe verdient.