TSV 1860 München kassiert 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit

Yannick Deichmann (65.) und Fabian Greilinger (82.) konnten zwar einen Rückstand in eine Löwen-Führung umwandeln, doch die brachten sie nicht über die Zeit. Am Ende musste sich der TSV 1860 mit einem 2:2 bei Rot-Weiss Essen abfinden.

0:1-Rückstand nach einem Eckball

Die Löwen legten höchst spielfreudig los. Bei einer dieser Aktionen (2.) wurde der junge Milos Cocic bei seinem Startelf-Debüt im Sechzehner angeschossen, die daraus entstandene Bogenlampe knallte an die Oberkante der Querlatte. Dann aber erwischte Cedric Harenbrock (21.) die Kugel nach einem Eckball und schob sie zur 1:0-Führung für Essen ein. Einen artistischen Seitfallzieher (31.) von Felix Götze lenkte der Löwenkeeper Tom Kretzschmar über den Querbalken ab. Marcel Bär vergab die Ausgleichschance der Münchner, schupste die Kugel (38.) aber am langen Pfosten vorbei.

Joker Greilinger macht das 2:1, doch es folgt der späte Ausgleich

In der zweiten Halbzeit erhöhte Essen das Tempo. Lawrence Ennali rauschte durch bis in den Strafraum, kam dort aber (48.) ohne gegnerische Einwirkung zu Fall. Der Sechziger-Trainer Maurizio Jacobacci brachte (61.) Fabian Greilinger für den 19-Jährigen Cocic, dem inzwischen die Luft etwas ausging. Kurz drauf (65.) schaffte Yannick Deichmann den Ausgleichstreffer. Der 19-Jährige Nathan Gilbert Eric Wicht kam zu seinem ersten Drittligaeinsatz und ersetzte (70.) den angeschlagenen Semi Belkahia. In der 82. Minute schlug dann doch noch Jacobaccis Joker Greilinger zu und verwandelte per Flugkopfball zum 2:1. Doch Simon Engelmann gelang in der Nachspielzeit noch der Ausgleich.