Tobias Schweinsteiger: Ein Bayer verehrt in Osnabrück

Als Fußballer stand Tobias Schweinsteiger immer im Schatten seines jüngeren Bruders Bastian. Während ARD-Experte Bastian Schweinsteiger Weltmeister und Triple-Gewinner mit dem FC Bayern München wurde, spielte Bruder Tobias u.a. bei Jahn Regensburg und der zweiten Mannschaft des FC Bayern.

Mit 33 Jahren beendete er dort seine Karriere und wechselte auf die Trainerbank. Zuerst als Co-Trainer im Nachwuchs des FC Bayern, dann beim Hamburger SV und schließlich als Assistent von Robert Klauß beim 1. FC Nürnberg.

Im vergangenen August meldete sich dann der VfL Osnabrück und bot ihm die Stelle als Cheftrainer an. Dort konnte er zum ersten Mal so richtig aus dem Schatten seines Bruders hervorstechen.

Aufstieg in die zweite Bundesliga "ein schöner Moment"

In einer bespiellosen Rückrunde führte er die Niedersachsen in die zweite Bundesliga. "Es ist ein schöner Moment gewesen, den wir uns erarbeitet und auch genossen haben, der bleibt in Erinnerung. Nichtsdestotrotz ist das abgeschlossen nach der Sommerpause. Wir sind jetzt eine neue Mannschaft und die wird versuchen solche Momente wieder zu kreieren", richtet Schweinsteiger im NDR-Interview den Blick auf die kommenden Aufgaben.

Damit rechnen konnte niemand. Als der gebürtige Rosenheimer das Ruder übernahm, lagen die Lila-Weißen auf Tabellenplatz 15. 31 Spieltage später stand Tabellenplatz zwei in der Endabrechnung und der Aufstieg.

Schweinsteiger wie Maradona in Neapel

Auch für dieses Wunder lieben die Fans ihren Trainer, dem der Ruhm oftmals fast schon unangenehm ist. "Das sind Momente, die eigentlich den Jungs gehören. Wir als Trainer und Staff sind eine Art Dienstleister", so Schweinsteiger.

"Wir wollen den Jungs eine Plattform geben, auf der sie sich entwickeln können, um ihr bestmögliches Leistungsniveau zu erreichen. Aber natürlich ist es ein schönes Gefühl, wenn man merkt, die Leute in der Region oder in der Stadt mögen einen." Tobias Schweinsteiger

In Osnabrück mögen sie ihn so sehr, dass sie ihm ein eigenes Wandgemälde gewidmet haben. Auf der Fassade seines Lieblingsitalieners prangt Schweinsteigers Konterfei mit dem Schriftzug "Er hat Rockn' Roll versprochen und er hat den Aufstieg nach Osnabrück geholt".

Die Dankbarkeit macht Schweinsteiger verlegen. "Das ist schon krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Es war immer ein Spaß, den sie gemacht haben: ‚Wenn du mit der Mannschaft aufsteigst, dann müssten eigentlich andere aus der Stadt dir so ein Wandbild machen, wie Maradona in Neapel!‘ Im Endeffekt haben sie es selbst durchgezogen."