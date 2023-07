Magath-Aussage über Fürth bringt Azzouzi auf die Palme

Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi von Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat in einem offenen Brief Interview-Aussagen von Felix Magath gekontert. Der hatte sich im "Kicker" anlässlich seines 70. Geburtstags unter anderem wie folgt geäußert: "Vereine wie Fürth sind zufrieden mit dem Abstieg, weil sie in der Bundesliga viel Geld verdient haben. Das hat mit Sport wenig zu tun." Angesprochen auf die Grenzen der Franken hatte Magath gesagt: "Wo sind die Grenzen der Freiburger oder von Union Berlin?"

Rachid Azzouzi: "Respektlos!"

Azzouzi veröffentlichte daraufhin einen offenen Brief beim beruflichen Netzwerk LinkedIn. Es sei ein Bild der Spielvereinigung entstanden, "was ich so nicht stehen lassen möchte!", so der Manager. "Mich ärgert es, wenn andere aus der Ferne unseren Verein so respektlos beurteilen und somit die großartige Arbeit von nun über 26 aufeinanderfolgenden Jahren in der 1. und 2. Bundesliga damit herabsetzen", schrieb Azzouzi und ergänzte: "Wir sind Rekordzweitligst und auch stolz darauf! Wir sind in den letzten 10 Jahren 2 mal in die 1. Bundesliga aufgestiegen! Auch darauf sind wir stolz!"

"Viele Punkte Ihres Interviews teile ich sogar. Aber wenn Sie sich auch nur ein wenig intensiver mit unserem wunderbaren Verein beschäftigen würden und nicht nur irgendwelche populistischen, unsachlichen Parolen (vielleicht aus einem persönlichen Frust heraus) raushauen würden, dann wüssten Sie, dass wir nicht eine einzige Saison, auch wenn Sie noch so ausweglos erscheint, abschenken, geschweige denn uns kampflos unserem Schicksal fügen würden." Rachid Azzouzi, Sport-Geschäftsführer SpVgg Greuther Fürth

Einladung zum Regionalligaduell gegen Magaths Ex-Klub

Neben netten Worten und der Gratulation zum 70. verkniff sich Azzouzi aber auch einen Seitenhieb nicht. "Wo spielt der Verein, den Sie als gebürtiger Unterfranke eine Saison lang gemanagt haben und die mit ähnlichen wirtschaftlichen Bedingungen arbeiten müssen wie wir?", fragte Azzouzi mit Blick auf das Engagements Magaths bei den Würzburger Kickers. Und er versprach: "Ich lade Sie gerne Ende März nächsten Jahres zu unserem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers ein! Im Duell gegen unsere U23!"

Beide Teams spielen in der Regionalliga Bayern. Für die erste Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth beginnt die Zweitligasaison am Sonntag gegen den SC Paderborn (30.7., 13.30 Uhr, Livereportage).