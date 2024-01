Titelsammler und Menschenfreund: Ottmar Hitzfeld wird 75

Olympia-Auswahl und Zweitliga-Torrekord als Spieler

Bereits als Spieler war Hitzfeld erfolgreich, auch wenn er es nie zu einem großen Titel brachte. Beim FC Basel von Trainer Helmut Benthaus entdeckt, wechselte er 1975 nach Deutschland zum VfB Stuttgart, für den er in der Bundesliga und auch zwei Saisons in der 2. Fußball-Bundesliga spielte. Bis heute hält der frühere Mittelstürmer einen Zweitliga-Torrekord: Am 13. Mai 1977 in der Partie gegen den SSV Jahn Regensburg erzielte er beim 8:0-Sieg des VfB sechs Treffer.

"Ich stand an diesem Abend einfach immer richtig. Die sechs Tore waren mir fast peinlich", erinnerte sich Hitzfeld in dem biorgafischen Porträt "Ottmar Hitzfeld. Fußballverrückter. Mutmacher. Menschenfänger" von 2019. Ein typischer Hitzfeld-Satz. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hitzfeld bereits neunmal für Deutschland gespielt - allerdings nicht für die A-Nationalmannschaft.

1972 hatte ihn der spätere Bundestrainer Jupp Derwall in die Olympiaauswahl berufen, mit der Hitzfeld an der Seite eines gewissen Uli Hoeneß spielte und in der Zwischenrunde nach einer 2:3-Niderlage gegen die DDR - das erste jemals ausgetragene deutsch-deutsche Duell - ausschied.

Goldenes Trainerhändchen im Champions-League-Finale

Nachdem Hitzfeld seine Spielerkarriere beim FC Lugano und beim FC Luzern in der Schweiz auslaufen ließ, versuchte er sich schon bald als Trainer. Der SC Zug gab dem jungen Fußballlehrer die Chance, sich in der damaligen Nationalliga A zu behaupten. Schnell wurden größere Klubs auf den jungen Deutschen, der im deutsch-schweizerischen Grenzort Lörrach aufgewachsen war, aufmerksam. Über die Stationen FC Aarau und Grasshopper Club Zürich landete er schließlich 1991 in der Bundesliga bei Borussia Dortmund. Der Rest ist Geschichte.

Bei allen Erfolgen blieb Ottmar Hitzfeld immer bescheiden: "Man braucht in solchen Spielen eben auch Glück", spielte er etwa seine Rolle beim Champions-League-Triumph des BVB herunter, als er im Finale in München Lars Ricken einwechselte, der kurz danach mit seiner ersten Ballberührung den 3:1-Endstand gegen Juventus Turin besiegelte.

Barcelona 1999? "Das Schlimmste, was passieren kann!"

Diese Demut ist einerseits seinem Glauben geschuldet, aber auch eigenen Erfahrungen wie der "Mutter aller Niederlagen", wie Hitzfeld das 1:2 mit dem FC Bayern im Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United selbst nennt. "Es war das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe sicherlich eine DVD irgendwo bei mir zu Hause. Aber ich habe immer lieber vergangene Triumphe angeschaut."

Wie den erlösenden Triumph in der Königsklasse zwei Jahre später. Nachdem man zuvor erst Manchester United und dann Titelverteidiger Real Madrid ausgeschaltet hatte, wartete im Endspiel von Mailand der FC Valencia. Und die Bayern gewannen die Partie im Elfmeterschießen. "Erst mit Dortmund und dann mit den Bayern die Champions League zu gewinnen, ist etwas Besonderes. Denn dort hatte man nicht die Möglichkeiten wie die Großklubs im Ausland", so Hitzfeld 2019.

"Burn-out": Angebot vom DFB kam zum falschen Zeitpunkt

Was die wenigsten wissen: Im Anschluss erhielt der "Welttrainer" Angebote aus China, von Real Madrid und sogar vom DFB. 2004 nach der Europameisterschaft in Portugal, hätte er Bundestrainer werden können. "Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder wollte mich unbedingt. Ich war nach sechs Jahren bei Bayern aber ausgelaugt und nicht fit."

Es war der Anfang einer "Burn-out"-Erkrankung, die Hitzfeld zu einer Zwangspause zwang, in der er sich auch in psychische Behandlung begab. Nach überstandener Krankheit übernahm Hitzfeld später noch einmal den FC Bayern - und dann die Schweizer Nationalmannschaft. Letztere führte er ins WM-Achtelfinale gegen Brasilien, wo die Schweiz unglücklich nach Verlängerung gegen den späteren Vize-Weltmeister Argentinien ausschied. Es war der Schlusspunkt seiner glanzvollen Trainerkarriere.