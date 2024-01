Weltmeister-Trainer 1990: "Geht’s naus und spuits Fußball!"

Dieser kleine Videoschnipsel aus dem BR-Archiv bleibt im Gedächtnis haften. Der 20-jährige Fußballer Franz Beckenbauer vom FC Bayern München steht da, das Bild schwarz-weiß, er blickt in die Kamera und sagt voller Überzeugung: "Mit Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben. Und ein Trainerberuf kommt für mich nicht in Frage."

Kurzer Schnitt zum nächsten Videoschnipsel, den vermutlich jeder deutsche Fußballinteressierte kennt: Franz Beckenbauer spaziert da 25 Jahre später gedankenversunken im Anzug über den WM-Finalrasen unter dem Nachthimmel von Rom, eine Goldmedaille wippt über seiner Krawatte. Beckenbauer ist einer von vier Weltmeister-Coaches der deutschen Nationalmannschaft – nach Sepp Herberger 1954 und Helmut Schön 1974 (mit Beckenbauer als Spieler) gewann er 1990 mit der deutschen Auswahl den Titel, 2014 folgte Joachim Löw.

Als Nationaltrainer eine Ausnahme

Ja, es ist eine Binsenweisheit, aber: Es kommt im Leben halt doch immer anders, als man denkt. Gerade im Leben von Franz Anton Beckenbauer, in dem sich die Dinge immer wieder fügten. Aber so wie Beckenbauer schon auf dem Fußballfeld ein anderer war als seine Mit- und Gegenspieler, so erfand er in gewisser Weise auch den Trainerberuf neu.

Denn ein "normaler" Fußballtrainer war der Kaiser nicht, allein schon weil er keinen Trainerschein hatte – und Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft deshalb von 1984 an sechs Jahre lang als "Teamchef" führte - wie später auch Jürgen Klinsmann beim WM-Sommermärchen 2006. Seine Co-Trainer mit Trainerschein: Horst Köppel (1984-86) und Holger Osieck (bis 1990).

Brehmes Elfmeter macht Beckenbauer zum Weltmeister als Spieler und Trainer

Sein Trainerstil? Ein wenig wie als Fußballer: zuvor wenig gekannt, nie dogmatisch, aber immer frei heraus: "Geht’s naus und spuits Fußball!" Nicht mehr und nicht weniger soll er seiner Mannschaft vor der WM-Finale 1990 in Rom zugerufen haben.

Sie war nach Beckenbauers Ansicht die beste des Turniers, das musste reichen. Am Ende gewann sie 1:0 durch einen Elfmeter von Andreas Brehme gegen Argentinien. Das Kunststück, als Spieler und als Trainer Weltmeister zu werden, haben neben Beckenbauer nur Mario Zagallo und Didier Deschamps geschafft.