Tuchel über Beckenbauer: "Dimension, die schwer zu greifen ist"

Am Freitag, 12. Januar startet der FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim (ab 20.30 Uhr bei BR24Sport live in der Radioreportage und im Ticker) wieder in die Fußball-Bundesliga. Der enge Kampf um den Meister-Titel geht weiter. Doch das Spiel gegen den Tabellensiebten ist derzeit an der Säbener Straße noch immer eine Randnotiz.

Tuchel: "Eine Dimension, die schwer zu greifen ist"

Der Tod von Vereinsikone Franz Beckenbauer beschäftigt alle Mitarbeiter und Fans der Münchner. Und so wird am Freitag die Allianz Arena während des Spiels mit den Worten "Danke Franz" erleuchtet sein. Die Spieler werden einen Trauerflor tragen, vor dem Anpfiff ist eine Schweigeminute geplant. Auf den Videowalls sollen Szenen seiner aktiven Zeit gezeigt werden, dazu sein Lied "Gute Freunde" gespielt werden. Fans können sich im Zuge des Spiels in ein Kondolenzbuch eintragen.

Auch Trainer Thomas Tuchel zeigte sich bewegt: "Es ist eine Dimension, die schwer zu greifen ist und gar nicht in Worte zu fassen ist. Ich bin zu jung, um ihn live spielen gesehen zu haben. Es wird im Stadion sehr emotional. Es wird nächste Woche sehr emotional sein. Auch den jüngeren Spielern, die nicht die Gelegenheit hatten, ihn spielen zu sehen oder kennenzulernen, wird das sehr bewusst sein."

Tuchel über Beckenbauer "viele Menschen berührt"

Auch Tuchel konnte Beckenbauer nie wirklich kennenlernen. Zwei kurze Begegnungen hatte er dennoch mit dem Kaiser. Begegnungen, die offensichtlich einen Eindruck hinterlassen haben. "Wir haben uns zweimal kurz getroffen. Was immer auffällig war, war seine freundliche und offene Art. Als würde man sich direkt kennen, als wäre man auf Augenhöhe. Ich glaube, dadurch hat er auch so viele Menschen berührt, weil sie das Gefühl hatten, ihn zu kennen", so Tuchel. "Er hatte eine Gabe, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Sein Lebenswerk als Trainer und Spieler ist einmalig."

Auch wenn das Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim ganz im Zeichen von Franz Beckenbauer stehen wird, will der FC-Bayern-Trainer am Ende des Tages mit drei Punkten die Münchner Arena wieder verlassen: "Wir wollen einen Sieg - gerade an einem Tag, an dem man Franz Beckenbauer gedenkt."