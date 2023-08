Bayerns Tuchel schlägt Alarm und entschuldigt sich bei Kane

Thomas Tuchel fehlten die Worte. Nach dem klaren 0:3 (0:2) im Supercup gegen RB Leipzig suchte der Trainer des FC Bayern vergeblich nach einer Erklärung für den schwachen Auftritt seiner Mannschaft. "Es ist im Grunde die komplette Fortsetzung unseres Heimspiels gegen Leipzig (im Mai, Anm. d. Red.). Es fühlt sich an, als ob wir vier Wochen nichts gemacht haben", sagte Tuchel bei "Sat.1".

Genau 84 Tage nach dem 1:3 am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison wiederholte Leipzig sein Kunststück und führte den Rekordmeister in der Allianz Arena vor. Am Samstagabend war es nun Dani Olmo, der mit seinem Dreierpack die große Show um Harry Kane verdarb. Kane sollte nach seinem Rekord-Transfer tags zuvor seinen großen ersten Auftritt vor den heimischen Fans haben, garniert mit dem ersten Titel der Saison.

Tuchel: "Kane denkt wahrscheinlich, wir hätten nicht trainiert"

Doch daraus wurde nichts, Thomas Tuchel tat sein neuer Star-Stürmer "einfach nur leid. Er denkt wahrscheinlich, wir haben vier Wochen nicht trainiert." Die Leistung seines Teams "hatte nichts zu tun mit dem, was wir bisher gespielt haben und nichts mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Das ist ein sehr bitterer Abend für ihn."

Für die Zukunft gab Tuchel seinem neuen Stürmer schon jetzt eine Einsatzgarantie. "Er (Kane, Anm. d. Red.) spielt jedes Spiel, fertig aus", antwortete Tuchel auf Pressekonferenz nach dem Spiel: "Es gibt keinen Aufbau. Er trainiert mit uns und startet gegen Werder Bremen."

FCB-Trainer ratlos über "große Diskrepanz"

Was Tuchel ratlos zurückließ, war die "große Diskrepanz" zu den Eindrücken, die er in der Vorbereitung gewonnen haben wollte. "Ich habe uns gegen City gesehen, gegen Liverpool, gegen Monaco. Ich kann es nicht erklären, es ist in allen Bereichen zu wenig."

Zwischen dem Zustand vor dem Spiel und zur Leistung auf dem Platz gegen Leipzig sah Tuchel "keine Verbindung". Dies habe "nichts miteinander zu tun. Das ist nicht gut. Es ist das Schlechteste, was es gibt." Bis zum Bundesliga-Start am kommenden Freitag bei Werder Bremen (20.45 Uhr - live in der Radioreportage) bleiben Tuchel noch sechs Tage, um Antworten finden.