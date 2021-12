Straubing Tigers gewinnen Derby gegen Ingolstädter Panther

Die Straubing Tigers setzen ihre jüngste Erfolgsserie in der DEL fort. Am Donnerstagabend besiegten die Tigers den Nachbarrivalen Ingolstädter Panther mit 4:3 (3:1; 0:1; 1:1).

Doppelte Unterzahl bringt Spannung am Ende

Die Tore für die Niederbayern erzielten Tylor Leier, Andi Eder und zweimal Parker Tuomie. Für Ingolstadt trafen Jerome Flaake, Daniel Pietta und Christopher Bourque. Zuschauer waren zu diesem bayerischen Derby in der DEL nicht zugelassen. Besonders die Schlussphase war aus Sicht der Niederbayern mehr als spannend. Ingolstadt hatte zunächst den Torhüter zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen, ehe sich die Tigers 23 Sekunden vor der Schlusssirene eine Strafzeit einhandelten. Die doppelte Unterzahl überstanden die Tigers dieses Mal unbeschadet.

Wenig Verschnaufpause

In der Tabelle bleiben die Tigers mit 35 Punkten aus 26 Spielen zunächst Neunter. Nach vier Spielen binnen sieben Tagen - drei davon haben sie gewonnen und ein Unentschieden geholt - haben die Tigers nur eine kurze Verschnaufpause. Am kommenden Sonntag spielt das Team von Trainer Tom Pokel in Schwenningen. Danach erwarten die Tigers am Dienstag die Krefelder Pinguine.