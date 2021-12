Bayerisches DEL-Derby: Ingolstadt zu Gast in Straubing

In Deutschen Eishockey Liga (DEL) kommt es am Donnerstag zum bayerischen Derby. Die Straubing Tigers erwarten am Abend die Ingolstädter Panther im Stadion am Pulverturm. Dabei wollen sich die Niederbayern für die deutliche 1:8-Schlappe vor zweieinhalb Wochen in Ingolstadt revanchieren.

Nahe in der Tabelle beieinander

Zuletzt hatten die Tigers eine kleine Erfolgsserie. Nach einem Sechs-Punkte-Wochenende mit Siegen gegen Wolfsburg und Krefeld, hatten die Tigers vorgestern in Düsseldorf erst fünf Sekunden vor Schluss den Ausgleich kassiert. Immerhin nahm das Team von Trainer Tom Pokel einen Punkt am Niederrhein mit. Damit sind die Tigers aktuell Tabellenneunter, zwei Plätze hinter dem heutigen Gegner Ingolstadt.

Trainer muss auf einige Spieler verzichten

Das Verletztenlager der Straubing Tigers hat sich zuletzt wieder gelichtet. Allerdings steht hinter den Einsätzen von Kapitän Sandro Schönberger und Angreifer David Elsner weiter ein großes Fragezeichen, Mario Zimmermann fällt weiter aus. Darüber hinaus muss Trainer Tom Pokel auf die beiden Talente Adrian Klein und Joshua Samanski verzichten. Die beiden U20-Spieler stehen im Kader der deutschen U20-Nationalmannschaft, die am Mittwoch zur Weltmeisterschaft nach Edmonton in Kanada abgereist ist.

Keine Zuschauer beim Eishockey in Straubing

Das heutige Bayernderby im Stadion am Pulverturm muss erneut ohne Zuschauer ausgetragen werden. Das Spiel gilt laut der derzeit geltenden Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung als "überregionales" Ereignis. Außerdem könnten bei Anwendung der sogenannten 25-Prozent-Regel gerechnet auf die maximale Stadionkapazität mehr als 500 Zuschauer kommen. Deswegen wird in Straubing Eishockey weiter ohne Zuschauer gespielt, während beispielsweise zu den Heimspielen der Straubinger Volleyballerinnen Fans zugelassen sind.