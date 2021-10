Straubing Tigers beenden Niederlagenserie

Aufatmen in Straubing! Die Tigers haben in der Deutschen Eishockey Liga ihre Niederlagenserie durchbrochen und ihr Heimspiel gegen Krefeld am Sonntagnachmittag mit 4:3 gewonnen.

Zuletzt sechs Niederlagen in Folge

Drei der vier Tore der Tigers erzielte vor gut 3.400 Zuschauern Travis St. Denis, Sandro Schönberger gelang der vierte Treffer. Zuletzt hatten die Niederbayern sechs Spiele in Folge verloren. Durch den Sieg gegen Krefeld stehen die Tigers jetzt auf Tabellenplatz zwölf von 15 Teams in der DEL.

Am kommenden Wochenende spielen die Straubing Tigers zunächst am Freitag in Köln und am Sonntag zu Hause gegen Schwenningen.