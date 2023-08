Debakel für SpVgg Greuther Fürth bei Hertha BSC

Am 4. Spieltag der 2. Bundesliga erlebte das Team von Trainer Alexander Zorniger bei Hertha BSC ein Debakel. Die SpVgg Greuther Fürth verlor sang-und klanglos in Berlin mit 0:5. Nach dem fulminanten 5:0-Erfolg am ersten Spieltag gegen den SC Paderborn müssen die Franken damit weiter auf ein Erfolgserlebnis warten. Die Berliner klettern auf Platz 14, Fürth rutscht auf den elften Rang ab.

Hertha bestimmt das Spiel

Bei der bis dato sieglosen Hertha mühte sich das Kleeblatt in die Partie und hatte vor allem Probleme beim Spielaufbau. Die Gastgeber gingen mutig in das Spiel und hatten in der siebten Minute bereits eine Großchance durch Fabian Reese, dessen Ball knapp am Tor vorbei ging. In der 23. Minute machte es Haris Tabakovic besser und erzielte den ersten Berliner Treffer in dieser Spielzeit. Zuvor verpasste Marten Winkler hauchdünn das Fürther Tor.

Beflügelt von diesem Erfolgserlebnis wollten die Berliner mehr, tauchten oft in der Fürther Hälfte auf: Winkler traf aus kurzer Distanz zum 2:0 (31.). 20 Sekunden nach Wiederanpfiff gelang Pal Dardai das 3:0.

Fürth kommt kaum ins Spiel, Zorniger sieht Gelb-Rot

Die Hertha versuchte alles, die Fürther erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Die Franken blieben weiter blass und waren nur noch darum bemüht, nicht noch mehr Treffer zu kassieren. In der 55. Minute flog Zorniger wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz. Das war für das Team eine Art "Hallo-wach-Moment": Das Kleeblatt wehrte sich nun etwas ernsthafter gegen die Niederlage und hatte durch Julian Green und Lukas Petkov gute Chancen, den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch Fürths Bemühungen wurden schnell im Keim erstickt: Smail Prevljak traf zum 4:0 (66.). Tabakovic machte das Fürther Debakel mit seinem zweiten Tor des Tages perfekt.