SpVgg Bayreuth nach 1:4 gegen Köln abgestiegen

Sie haben noch einmal alles versucht, am Ende hat es aber nicht zum überlebensnotwendigen Heimsieg gegen Viktoria Köln gereicht. Die SpVgg Bayreuth muss nach dem 1:4 gegen Köln den Gang zurück in die Regionalliga Bayern antreten. Das steht zwei Spieltage vor Saisonende fest. Auch wenn die Oberfranken erneut mit der Schiedsrichterleistung haderten, reichte es einfach spielerisch nicht, um die Entscheidung über Abstieg oder Nicht-Abstieg noch einmal herauszuzögern.

Schwarz' Führung hält nicht lange

Julian Kolbeck, der nach der Freistellung von Trainer Thomas Kleine als Interimstrainer eingesprungen ist, stellte gegenüber dem 2:5 in Elversberg auf mehreren Positionen um. Unter anderem kehrte Luca Petzold ins Tor zurück und Jann George bekam eine Chance von Beginn an.

Zunächst zeigten aber die Gäste die bessere Spielanlage. Trotzdem gingen die "Altstädter" durch Edwin Schwarz in Führung (25.). Endlich fiel mal ein Treffer nach einer Standardsituation, in diesem Fall ein Eckball.

Lange hielt das 1:0 aber nicht. Wie so häufig in dieser Saison klingelte es in der Nachspielzeit im Kasten der Bayreuther. Luca Marseiler traf mit dem Halbzeitpfiff zum 1:1 (45.+2).

Doppelpack besiegelt Niederlage und Abstieg

Kölns Andre Becker schockte die Gastgeber dann mit seinem Doppelpack zum 1:2 und 1:3 (55./57.). Dem 1:2 ging eine unübersichtliche Situation im Strafraum voraus. Während die Bayreuther Spieler den Ball im Aus sahen, gleichzeitig ein Handspiel monierten und das Spielen einstellten, schalteten die Kölner nicht ab und trafen.

Die wütenden Proteste nutzten nichts, stattdessen ging die Konzentration flöten. Das schnelle 1:3 und später sogar noch das 1:4 durch Mike Wunderlich (75.) waren die Folge. Die SpVgg Bayreuth war zum 23. Mal in dieser Saison geschlagen - zu häufig, um die Klasse zu halten.