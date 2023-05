FC-Bayern-Frauen nach Sieg gegen Hoffenheim auf Meisterkurs

Für die Fußballerinnen des FC Bayern München rückt der Gewinn der deutschen Meisterschaft in greifbare Nähe. Die Münchnerinnen besiegten am Abend die TSG Hoffenheim mit 1:0 und mussten sich nur vorwerfen lassen, nicht mehr Treffer erzielt zu haben. Durch den Sieg konnten die Bayern ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. Der VfL Wolfsburg kann im Spiel bei Eintracht Frankfurt den Abstand aber wieder auf einen Punkt verkürzen.

Schüller scheitert erst und trifft dann doch

Die FC Bayern Frauen waren von Beginn an spielbestimmend und erarbeiteten sich zahlreiche Torchancen. Was fehlte, war der Treffer. Bezeichnend eine Situation in der 25. Minute, als Hoffenheims Torhüterin Tufekovic einen Fernschuss von Lea Schüller per Glanzparade über das Tor lenken konnte. Doch bei der anschließenden Ecke von Klara Bühl war Schüller dann zur Stelle und köpfte zur Führung ein (26.). Knapp zehn Minuten später scheiterte Sydney Lohmann per Dropkick (34.)

Bayern drückend überlegen ohne zweites Tor

Auch in der zweiten Halbzeit gaben die Hausherrinnen den Ton an. Hoffenheim, das noch um den Einzug in die Champions League kämpft, war weiterhin zu passiv und fand offensiv nahezu gar nicht statt. Erst schlenzte Maximiliane Rall den Ball knapp über das Hoffenheimer Tor (53.), dann zwang Kapitänin Lina Magull kurz darauf Hoffenheims Keeperin zur nächsten Glanztat (56.). In der Folge vergab das Team von Trainer Alexander Straus weitere Gelegenheiten. In der Nachspielzeit klärte Fabienne Dongus einen Schuss von Joana Damjanovic vor der Linie. Und so blieb es am Ende beim knappen Heimerfolg der Bayern gegen Hoffenheim.