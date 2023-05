Ein Punkt in Magdeburg: Club beweist Moral im Abstiegskampf

Noch ist der 1. FC Nürnberg nicht gerettet in der zweiten Fußball-Bundesliga. Nach dem 2:2 beim 1. FC Magdeburg hat der Club nun fünf Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Im Spiel konnte das Team von Dieter Hecking zweimal nach Rückstand ausgleichen.

Horns Eigentor bringt den Club ins Hintertreffen

Der Club begann forsch in der Anfangsphase und hatte durch Tempelmann zwei Torannäherung. Doch in der Folge wurden die Hausherren die Partie und kontrollierten das Spielgeschehen zunehmend. Nach einer knappen Viertelstunde lenkte Torhüter Carl Klaus, der den verletzten Peter Vindahl vertrat, einen Schuss von Piccini um den Pfosten. In der 34. Minute war Klaus aber machtlos. Nach einer Magdeburger Kopfballverlängerung nickte Jannes Horn den Ball aus kurzer Distanz ins eigene Netz. Magdeburg war danach die bessere Mannschaft. Kurz vor dem Seitenwechsel passte Claus den Ball in die Füße von Ceka, der aus großer Distanz das leere Tor verfehlte (41.).

Lohkemper gleicht aus

Im zweiten Durchgang gelang dem FCN zügig der Ausgleich. Nach einer schönen Kombination über Mats Möller Daehli und Lino Tempelmann verwandelte Lohkemper am zweiten Pfosten die Flanke per Kopf zum 1:1 (54.). Der Treffer gab den Gästen Mut, die daraufhin die spielbestimmende Mannschaft waren. Lohkemper verpasst mit seinem Zuspiel im Strafraum Duah und der damit die mögliche Führung (59.). Umso überraschender fiel der erneute Magdeburger Führungstreffer neun Minuten später. Nürnbergs Brown unterlief eine Seitenverlagerung.

Die Gastgeber legten vor dem Tor einmal quer und Jason Ceka erzielte am Ende das 2:1 aus Sicht der Ostdeutschen (68.). Doch das letzte Wort sollte der FCN haben. Nach einem Sololauf von Schleimer durchs Mittelfeld mit anschließendem Steckpass auf Lohkemper, schnürte dieser seinen Doppelpack (81.). Der Treffer wurde nach Einsatz des Videobeweis' gegeben.