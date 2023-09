Sport für alle: DOSB-Auszeichnung für fränkische Sportvereine

Sybille Lederer vom TV 06 Thalmässing war beinahe fassungslos, als sie den Anruf bekam, dass sie beim bundesweiten Wettbewerb "Gemeinschaft bewegt" gewonnen haben, erzählt sie. Seit sieben Jahren ist sie mit den Kursen mit dem Titel "Trittsicher durchs Leben" im Landkreis Roth und darüber hinaus unterwegs. Nun wurde der TV 06 Thalmässing dafür ausgezeichnet. Sybille Lederer kommt mit dem Kursangebot in die Dörfer, wie zum Beispiel nach Liebenstadt im Landkreis Roth. Einmal die Woche ist sie dort im Keglerheim und macht die Seniorinnen und Senioren vor Ort mobil.

Training für Körper und Gehirn

Zum Aufwärmen spielen die Liebenstädter "Mensch Ärgere dich nicht" – mit Bewegung. Jede gewürfelte Zahl steht dabei für eine andere Gangart. Bei einer Vier müssen die Teilnehmenden zum Beispiel auf den Fersen im Kreis gehen, bei der Fünf seitwärts. Sybille Lederer kombiniert Bewegung mit Training für das Gehirn. "Es ist so, dass die Bewegung dafür sorgt, dass unser Hirn auch fit bleibt", sagt die 52-Jährige. Wer sich mehr bewegt, komme auch mehr aus dem Haus und habe so mehr soziale Kontakte. "Das fördert natürlich auch wieder", erklärt Sybille Lederer.

Seniorinnen und Senioren kommen nicht nur einmal

Die Seniorinnen und Senioren strengen sich an. Denn beweglich sein, heißt selbstständig sein. Hier fahren zum Beispiel alle noch Auto, viele arbeiten außerdem in der heimischen Landwirtschaft mit. Die meisten aus der Gruppe in Liebenstadt haben den Kurs schon öfter besucht und wollen auch dabeibleiben. "Damit man in Bewegung bleibt. Sonst wird man ja steif, wenn man nix macht. Wer rastet, der rostet", sagt Anton Harrer. Die Bewegung helfe ihr – auch für den Kopf, sagt auch Hedi Plan. "Ich habe schon viel gelernt", sagt die 80-Jährige. Denn in den Kursen gibt es viele Tipps wie die Seniorinnen und Senioren die Bewegung in ihren Alltag integrieren können. Ohne großen Aufwand.

Kostenlose Kurse

Die Trittsicher-Kurse sind meistens voll. Das Angebot sei sehr niederschwellig, weil der Kurs nur sechs Mal ist, sagt Sybille Lederer. "Da sagen sie sich: 'Ach! Des krieg ich schon rum.' Und dann gefällt es ihnen und sie machen den zweiten Kurs gleich hinterher", erzählt Lederer aus ihrer Erfahrung. Außerdem ist das Angebot für die Teilnehmenden umsonst. Die Kosten trägt die Landwirtschaftliche Krankenkasse sowie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Auch das trägt dazu bei, dass die Kurse gut besucht sind. Aber auch das Miteinander.

Integration und Inklusion im Sport

Um dieses Miteinander geht es auch beim TV 1848 Coburg. Der Sportverein ist vom Deutschen Olympischen Sportbund und dem Bundesfamilienministerium für sein Engagement in den Bereichen Inklusion und Integration ausgezeichnet worden. Die Angebote des Vereins seien unter anderem durch Fahrdienste und Kooperationen mit Förderschulen und Werkstätten auch für Menschen mit Behinderung offen, heißt es.

Außerdem würden sie gezielt auf Menschen mit Migrationshintergrund zugehen und sie zum Beispiel zum Fußballtraining einladen, erzählt die Vorsitzende des TV 1848 Coburg, Astrid Hess. Der Verein sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen – von 1.500 auf 2.300 Mitglieder. "Wir haben derzeit keine Sorgen, ehrenamtliche Helfer zu finden", sagt Astrid Hess. Die mehr als 70 Übungsleiterinnen und Übungsleiter kümmern sich unter anderem um eine Rollstuhlbasketballmannschaft sowie um Präventions- und Gesundheitssport. Der TV 1848 Coburg ist außerdem ein anerkannter Stützpunktverein für "Integration durch Sport".

Preisgeld für Sportzentrum und Lehrgänge

Die Auszeichnung der beiden fränkischen Vereine ist mit jeweils 3.000 Euro Preisgeld verbunden. Geld, das der TV 06 Thalmässing gut brauchen kann. Der Verein baut derzeit ein neues Sportzentrum. Da werde jeder Cent gebraucht, so Sybille Lederer. Der TV 1848 Coburg will das Preisgeld in einen Übungsleiterlehrgang im Oktober stecken, berichtet Astrid Hess. Insgesamt elf Sportlerinnen und Sportler hätten sich für diesen Lehrgang angemeldet – drei davon mit Migrationshintergrund.

Rund 100 Bewerbungen aus ganz Deutschland

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und das Bundesfamilienministerium wollten mit dem Wettbewerb Vereine für Gemeinschaft und Teilhabe im organisierten Sport auszeichnen, heißt es vom DOSB in einer Mitteilung. Mehr als 100 Vereine aus ganz Deutschland hatten sich beworben. Eine Jury wählte unter ihnen neun Preisträger aus, heißt es vom DOSB. Ein Sprecher sagte dem BR, man sei begeistert von den zahlreichen Bewerbungen und dem vielfältigen Angebot der Vereine in Deutschland. Der Wettbewerb "Gemeinschaft bewegt" ist Teil des Modellprojektes "Verein(t) gegen Einsamkeit", das vom Familienministerium unterstützt wird.